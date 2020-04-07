بورش ماكان الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بورش أعلنت بالفعل أن ماكان الجيل القادم ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل بجانب النسخة البترولية التي ظهرت أثناء اختبارها في الثلوج بنفس جسد ماكان الحالية.

وتتكتم بورش حالياً على تفاصيل الموديل، ولكن نعلم أن النسخة الكهربائية ستعمد على منصة PPE الجديدة التي يتم تطويرها بالتعاون مع اودي، وستدعم أنظمة الدفع الرباعي والخلفي وتقنية 800 فولت .. كما أن الموديلات المبنية على هذه المنصة ستأتي بنظام تعليق هوائي وتوجيه رباعي والمزيد من المزايا.

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من المتوقع تقديم ماكان الجيل القادم في 2021، وقد يتم تزويدها بأربع موتورات كهربائية، بالإضافة طبعاً إلى النسخة البترولية الظاهرة هنا في الصور، لأن بورش لن تخاطر بتجاهل هذا الجانب الهام في السوق لواحدة من أكثر موديلات الشركة مبيعاً.

بالنسبة للنسخة البترولية نفسها فقد أشارت تقارير أنها قد تحصل على تحديثات تجعلها مشابهة للنسخة الكهربائية، ولكن لا توجد تأكيدات بعد.. وقد نرى انتقالها من منصة MLB الحالية إلى منصة MLB ايفو الجديدة، والتي تدعم اودي Q5 كذلك.