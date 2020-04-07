لمواجهة كورونا.. قيادات مرسيدس يبادرون بالتنازل عن جزء من رواتبهم

كتب: باسل الحلواني

بادرت قيادات شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر مالكة علامة مرسيدس، التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام لمواجهة انخفاض المبيعات والخسائر الفادحة في الشركة الناجمة عن أزمة كورونا.

قرر قيادات الشركة التنازل عن 20% من رواتبهم حتى نهاية العام الجاري، كما تم الاتفاق مع

ممثلي أعلى ثلاثة مستويات قيادية في الشركة على تنازل الموظفين في هذه المناصب عن 10% من رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.

جدير بالذكر، أن راتب أولا كيلنيوس، رئيس مجلس الإدارة، يبلغ أكثر من 1.3 مليون يورو.

وشهدت السوق الألمانية انخفاض معدل تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 38% في مارس ليصل إلى 215,119 سيارة وذلك وفقًا لتقارير وكالة تسجيل المركبات في البلاد، حيث شهدت شركة فولكس فاجن الرائدة في السوق الألماني انخفاضًا في المبيعات بنسبة 35٪، بينما انخفضت أرقام مرسيدس وبي ام دبليو بنسبة 28٪ و21٪ على التوالي، في حين شهدت أودي هي الأخرى انخفاضًا في تسجيلاتها بنسبة 37٪.