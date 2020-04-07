كاديلاك تكشف عن سيارة كهربائية فارهة

تعمل شركة صناعة السيارات الفارهة كاديلاك على تطوير واحدة من أجمل السيارات الكهربائية الفارهة تحمل اسم Celestiq.
وفقاً للتسريبات فإن Celestiq بنيت على منصة خاصة طورها الخبراء في شركة جنرال موتوزر، والأبرز من ذلك هو أن جميع أجزاء السيارة ستجمعبشكل يدوي كما هو الحال مع سيارات رولزرويس الفاخرة.
وسوف تأتي Celestiq بهيكل كوبيه أنيق مزود ببابين كبيرين يخلوان من القبضات التقليدية، ما يدل على أن التحكم بفتح الأبواب وإغلاقها سيكون
وتعتمد السيارة الجديدة على محركات كهربائية قوية قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 200 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان، إضافة إلى بطاريات 200 كيلوات، تكفيها لتقطع مسافة 640 كلم بالشحنة الواحدة.
ومن المفترض أن تطرح كاديلاك هذه السيارة أواخر العام الجاري، بسعر يصل إلى 200 ألف دولار.
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