تراجع مبيعات بي ام دبليو بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام.. والسبب كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “بي إم دبليو” الألمانية اليوم في بيانٍ رسمي عن تراجع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 20.6%، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار المبيعات في الصين خلال فبراير الماضي، والأمر ذاته حدث في أوروبا والولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وجاء أيضاً في بيان الشركة، مايلي: “أُغلق حالياً نحو 80% من كافة وكلاء البيع في أوروبا ونحو 70% في الولايات المتحدة، وذلك بسبب فيروس كورونا”، وأوضح “بيتر نوتا” مدير التسويق بالشركة أن (بي ام دابليو) توائم إنتاجها حالياً على نحو مرن مع الطلب، مضيفاً: “في الصين نرى أول بوادر التعافي مع الطلب القوي”، وأكد نوتا أن الأهم الآن هو ضمان سلامة العاملين والسيولة وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

وبحسب البيانات، فقد باعت الشركة في الربع الأول من هذا العام 477.111 سيارة من العلامات التجارية “بي إم دابليو وميني ورولز-رويس”، وتراجعت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 31% وفي أوروبا بنسبة 18% والولايات المتحدة بنسبة 17%، وأوقف منتجو السيارات في أوروبا خطوط الإنتاج، كما أن جميع الأسواق الرئيسية تراجعت بنسب تزيد على 10% خلال الربع الأول.

والجدير بالذكر أن شركات السيارات الألمانية والحكومة تناقش حالياً كيفية إعادة فتح المصانع قريباً؛ لإعادة تشغيل محرك الاقتصاد في الدولة الذي يعمل به أكثر من 800 ألف شخص، ومن المقرر أن تستأنف مصانع (بي إم دبليو) العمل في 20 أبريل.