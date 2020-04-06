تدشين أكثر من 1000 سيارة اسعاف لنقل مصابي فيروس كورونا بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – صرّحت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تجهيزها لأكثر من 1000 سيارة إسعاف بأحدث المعدات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، للمساهمة في احتواء جائحة فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية في المملكة، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لتوضيح مستجدات فيروس كورونا.
وأشارت الهيئة إلى أن غرف عملياتها تعمل على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة، كما أنها استحدثت غرفتي عمليات إضافيتين في الرياض وجدة، بالإضافة إلى تدريب كوادرها الصحية من خلال عقد 13 فرضية لنقل مصابي الفيروس، وأيضاً تدريب مستقبلي البلاغات على كيفية تلقي الاتصالات عن حالات الاشتباه.
والجدير بالذكر أن الهيئة تتابع القرارات الصادرة من الجهات العليا عبر فريق مختص يدرس الأوضاع الحالية بصورة يومية، ويعد الخطط التنفيذية والتشغيلية ويراقب مؤشرات الأداء ويتابع أداء غرف العمليات.
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