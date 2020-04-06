مميزات هيونداي كريتا 2020 في السعودية Hyundai Creta

الخليج ٣٦٥ نت – ذشنت هيونداي طرازاتها الجديدة في فئة الكروس أوفر فها هي كريتا الجديدة تصل إلى المملكة وهذا هو الجيل الثاني من الكروس أوفر المدمجة المتوفرة في أسواقنا منذ مدة والتي تحظى بمبيعات طيبة لكونها كروس أوفر مدمجة وعملية واقتصادية نسبياً في الاستهلاك والسعر، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها في السعودية.

الخارجية

تأتي كريتا بتصميم خارجي أنيق، حيث تعطيك خطوط غطاء المحرك المتعرجة بشكل سلس والمصد العريض انطباعًا مثيرًا من الوهلة الأولى، ويتميز الجيل التالي من شبكة الرادياتور المصنوعة من الكروم بالشكل السداسي المزود بثلاث شرائح عرضية، وفي الأمام يعكس تباين النحت في الجزء السفلي مع الشبكة ثلاثية الشرائح المصنوعة من الكروم جاذبيتها، كما تؤدي مصابيح الكشف الأمامية ثنائية الوظيفة مع مصابيح ليد المدمجة إلى إضفاء مظهر ديناميكي على الجانب الأمامي، كما تساعدك مصابيح الضباب الأمامية والمصممة حديثًا التي توجد تحت المصد على الرؤية بشكل أفضل في الأحوال الجوية السيئة إضافة إلى مظهرها الجيد أيضًا.

ومن الجانب تم تزويد المرايا الخارجية الديناميكية الهوائية المنحوتة بشكل منمق بمؤشرات ليد جانبية مع جزء محيط مصنوع من الكروم، كما تعزز مقابض الأبواب المصنوعة من الكروم الجاذبية المميزة في سيارة كريتا، وتضمن المجموعة المتنوعة من العجلات تجربة القيادة التي تريدها، تبرز العجلات المعدنية عالية الأداء الفضية المصقولة من النوع R16 والعجلات المعدنية الأوسع ماسية الجوانب من النوع R17 المظهر الثابت والرياضي لسيارة كريتا، ويشتمل التصميم الخلفي على مصابيح خلفية فاخرة من النوع المجزأ ومصد رياضي، وبالتالي فإن أفضل وصف لهذا التصميم أنه “فائق التكنولوجيا” و”متطور”، كما تعمل مجموعة المصابيح الخلفية من النوع المجزأ على إكساب السيارة مظهر بسيط وعصري في آنٍ واحد، وتقلل الرؤية الممتازة من هذه الزاوية احتمالية اصطدام الطرف الخلفي، وتأتي كريتا بطول 4.27 متر، عرض 1.78 متر وارتفاع 1.665 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.59 متر ووزن إجمالي 1,760 كيلوجرام.

الداخلية والتقنيات

حصلت داخلية سيارة كريتا الجديدة لعام 2020 على عدد من التحديثات، حيث حصلت على تصميم داخلي فاخر حيث تم صنع كل شيء خاص بالمقصورة بانسيابية لتوفير أقصى قدر من الراحة والانسجام، كما يوفر زر التشغيل الانضغاطي راحة إضافية في تشغيل / إيقاف المحرك بمجرد ضغطة زر واحدة، وتم اضافة الكثير من مزايا السلامة والراحة، ويتضمن ذلك التحكم التلقائي في الإضاءة، والتوجيه القابل للتعديل، والمفتاح الذكي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، ومرآة الرؤية الخلفية الداخلية القابلة للتعديل لتجنب الأنوار المزعجة عالية الشعاع، والتحكم التلقائي في السرعة وغيرها الكثير، وركزت شركة هيونداي بشدة على راحة الركاب في السيارة كريتا 2020، ويمكن أن تستوعب كريتا الجديدة ما يصل إلى خمسة ركاب بشكل مريح، وتحتوي على مساحات تخزين مميزة، بما في ذلك المقعد الخلفي القابل للطي بسهولة لتوفير سعة تحمبل أكبر عند الحاجة، وتم تجهيز المقاعد الخلفية أيضًا بتكييف خاص لتوفير مزيد من الراحة للركاب فيها.

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الأمان والراحة

وفيما يتعلق بميزات الأمن والسلامة في كريتا 2020، فقد عززت هيونداي الهيكل لتوفير متانة استثنائية، من أجل تحقيق أعلى مستويات سلامة الركاب، حيث يمثل الفولاذ الفائق الصلابة 22٪ من إجمالي الفولاذ المستخدم في السيارة، وتحتوي على ميزات الأمان القياسية، بما في ذلك إدارة ثبات السيارة (VSM)، والتحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام التحكم في المساعدة، ونظام المساعدة على الوقوف الخلفي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، كما يوفر نظام الوسادة الهوائية الستة حماية شاملة، حيث توجد وسائد هوائية أمامية للسائق وراكب المقعد الأمامي، ووسائد هوائية أمامية وخلفية تمتد على طول المقصورة.

المحركات

وتتوفر كريتا هيونداي كريتا 2020 في السوق السعودي بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر ينتج 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك ديزل سعة 1.4 لتر يولد قوة 90 حصان و220 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو ديزل سعة 1.6 لتر يولد قوة 128 حصان و260 نيوتن.متر من عزم الدوران، جميعها مقترنة بعلبة تروس أوتوماتيكية أو يدوية بست سرعات إلا الديزل سعة 1.4 لتر فيتصل بناقل حركة يدوي فقط، وتتميز كريتا الجديدة أيضًا بتعليق أمامي وخلفي يوفر مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والمتانة على الطرق والمنعطفات.

السعر

في الختام، تتوفر هيونداي كريتا 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية بالإصدارات التالية: