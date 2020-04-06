اسعار هيونداي ازيرا 2020 في السعودية Hyundai Azera

الخليج ٣٦٥ نت – جاءت هيونداي ازيرا 2020 الى السعودية بتصميم رياضي مميز بفضل “الدقة الديناميكية” المتطورة مع فلسفة التصميم الانسيابي 2.0 من هيونداي، والتي تجعلها منافساً قوياً في واحد من أكثر الأسواق شعبية في منطقتنا، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار هيونداي ازيرا 2020 في السعودية.

المحرك

تتوفر ازيرا الجديدة كليا بمحرك بنزين سعة 3.3 لتر بنظام الحقن المباشر، الذي يعطي قوة قصوى تبلغ 190 حصاناً عند 6600 دورة في الدقيقة وعزم دوران قدرة 241 نيوتن.متر، كما يوفر محرك البنزين سعة 3.0 لتر بنظام الحقن متعدد النقاط أداءً أفضل بشكل أكثر فعالية في ظل ظروف القيادة المتنوعة، حيث تبلغ القوة القصوى له 250 حصانًا عند 6400 دورة في الدقيقة وعزم دوران 284 نيوتن.متر، ومحرك بنزين سعة 3.0 لتر بنظام الحقن المباشر بقوة قصوى تبلغ 261 حصاناً عند 6400 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى 304 نيوتن.متر، في حين أن محرك بنزين سعة 3.5 لتر بنظام الحقن متعدد النقاط يولد قوة قصوى تبلغ 190 حصاناً عند 6600 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى يبلغ 338 نيوتن.متر، وتتصل المحركات بناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.4 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 220 كم/س.

الراحة والتصميم

هي سيارة كاملة الحجم مميزة، تتمتع بخصائص أنيقة، حيث تحقق جماليات سيارة أزيرا الحديثة وطابعها الرياضي توازن بين الشكل والأداء، ففي المقدمة تعطيك خطوط غطاء المحرك القوية والصدام العريض انطباعاً جيداً من الوهلة الأولى، وتبدو شبكة الرادياتير المصممة بأناقة على شكل أجنحة وهي مزودة بشرائح أفقية تبرز مظهر سيارة أزيرا الضخم وتسمح بالقيادة الديناميكية، كما تتميز مصابيح إشارة الانعطاف أل أي دي الملفتة للنظر عند كل منعطف، كما انها متكاملة مع تكنولوجيا ستائر الهواء، وتضيف المصابيح الأمامية التعبيرية التي تتميز بمصابيح تحديد المواضع من النوع المستدير لمسة متميزة من خلال مصابيح أل أي دي عالية الكفاءة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

ومن الجانب تتوفر بمصابيح المناطق الموحلة، وقوالب الكروم دي أل أو التي تميزها المرايا الخارجية بشكل جميل، ويمكنك اختيار من العجلات المعدنية من هيونداي بمقاس 17 بوصة أو 18 بوصة أو من النوع الفضي المختلط الداكن مقاس 19 بوصة، وفي الخلف تتوفر بمصابيح توافقية خلفية أل أي دي، وكاتما الصوت المزدوجان المدمجان في الصدام، والصندوق الخلفي غير اليدوي لسيارة أزيرا يفتح ويغلق بشكل أوتوماتيكي من خلال تقريب المفتاح الذكي لمزيد من الراحة عندما تكون يداك ممتلئتين، أما بالنسبة للأبعاد فهي كالتالي الطول 4.93 متر، والعرض 1.865 متر والارتفاع 1.47 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.845 متر، والوزن الاجمالي يبلغ 2,130 كيلوجرام.

ترتقي المقصورة رفيعة المستوى الموجهة نحو المستخدم بالتجربة الممتازة من خلال تأمين راحة مميزة تفوق كل سيارة من فئتها، حيث تتوفر بزجاج منظم للطاقة الشمسية بالكامل، وستائر الأبواب الخلفية اليدوية، ومشغل الأقراص المضغوطة في لوحة التحكم الوسطى، بالإضافة إلى جهاز تكييف الهواء المزدوج، كما يمكن ضبط المقعد بسهولة لوضعيتين مختلفتين في مقاعد سيارة أزيرا الممتازة من خلال نظام الذاكرة المدمجة للمقاعد، كما يمكن تفعيل مكابح الوقوف بمجرد ضغطة زر، ويتم تحريرها تلقائياً عند الضغط على دواسة الوقود، وتتوفر بشاشة مراقبة برؤية شاملة (أيه في أم)، مع رؤية تقترب من 360 درجة حول السيارة باستخدام نظام متعدد الكاميرات، وتعزز شاشة المراقبة بالرؤية الشاملة ثقتك في القيادة أينما ذهبت.

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في حين توفر المساحة الداخلية مزيج من البراعة الأصلية والفخامة منقطعة النظير لقيادة مريحة بحق، كما تتوفر بجهاز التحكم عن بعد الذكي، والذي يمكنك من تبريد الكابينة قبل الذهاب على الطريق وتشغيل المحرك وتشغل جهاز تكييف الهواء بشكل آمن بينما لا تزال السيارة مقفلة، والتي توفر مستويات راحة وتجربة قيادة مثالية.

الأبعاد

الطول: 4.9 متر تقريباً

العرض: 1.8 متر تقريباً

الارتفاع: 1.4 متر تقريباً

قاعدة العجلات: 285 متر تقريباً

مساحة التخزين الخلفية: 546 لتر تقريباً.

الأمان

فيما يتعلق بالأمان فالسيارة تقدم مستويات لا مثيل لها بفضل أنظمة سلامة متطورة تشتمل على نظام مكابح الطوارئ الذاتية (AEB)، ونظام رصد النقاط العمياء (BSD)، والتحكم في ثبات السرعة المتطور الذكي (ASCC)، ونظام تحذير مغادرة الحارة (LDWS)، و مساعدالضوء العالي الذكي، وانذار تنبيه السائق، ونظام الوسائد الهوائية التسعة، ونظام التحكم في ثبات السرعة المتطور الذكي، وقد تم تصنيع هيكلها من الفولاذ المعزز شديد المتانة.

في الختام، تتوفر هيونداي ازيرا 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية بالإصدارات التالية: