السيارات الفاخرة في جنوب أفريقيا كانت مزودة بقاذفات لهب لإخافة اللصوص!

الخليج ٣٦٥ نت – في أواخر القرن الماضي في جنوب أفريقيا وصلت حالات سرقة السيارات لدرجات مرعبة غير مسبوقة عالمياً، لدرجة وصف جنوب أفريقيا وعاصمتها جوهانسبرج بعاصمة سرقة السيارات، وسط أوصاف أخرى مؤسفة مثل عاصمة الاغتصاب، لانتشار حالات الاغتصاب، بعضها مندمج مع سرقات السيارات في حالة كانت السائقة امرأة.

إحدى الحلول غير التقليدية التي بدأت في الانتشار للحماية من جرائم السرقة هي وضع قاذفات لهب كخيار في السيارات الفاخرة بشكل خاص.. أجل، في جنوب أفريقيا، كان بالإمكان تزويد سيارتك الفاخرة بقاذفة لهب لحرق السارقين المحتملين لسيارتك!

Advertisements

وقد كان الأمر قانونياً بالكامل، ومشتهراً بشكل خاص مع سيارات بي ام دبليو.. وقد بلغ سعر قاذفة اللهب حوالي 650 دولار وقتها (2500 ريال)، وهو رقم غير باهظ، ما دفع عدد معتبر من الناس لوضعها في السيارة.. واعمدت قاذفة اللهب على خزان من الغاز المسال في صندوق الأمتعة، مع تفعيلها عن طريق أزرار باليد وبالقدم قرب دواسة الوقود.

وقد تم تصميم قاذفات اللهب لإعماء السارق وإصابته بشكل خطير ولكن ليس قتله.. وقد اعتقد الخبراء أن الاختراع أدى إلى نتائج معاكسة، حيث اتجه سارقون إلى ضرب السائق أو السائقة بالرصاص من على بعد قبل الاقتراب من السيارة خوفاً من قاذفات اللهب، ما أدى إلى ازدياد معدلات القتل واستمرار تدهور الأوضاع.