تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت في صور تجسسية مطلع هذا العام، ولذا واستناداً على هذه الصور قام الفنانون لدى IndianAutosBlog بتقديم صورة توقعية للتغيرات القادمة في الـ SUV.

وبالنظر إلى الصور يمكننا ملاحظة وجود تغييرات كثيرة، حيث نرى مصابيح أمامية LED جديدة مستوحاة من مصابيح تويوتا لاند كروزر برادو، بالإضافة إلى شبك مُحدث متصل بمصابيح الضباب الأفقية مع مصد أمامي معاد تصميمه، إلا أنه على الجانب الآخر فإن التغييرات في الجانبان والخلف قليلة، حيث تقتصر على المصابيح الخلفية المُعاد تصميمها.

من غير المحتمل أن تشتمل المقصورة الداخلية لفورتشنر الجديدة على أي تعديلات كبيرة في التصميم، حيث ستشمل التغييرات التنجيد وبعض الديكورات الداخلية، إلا أن نظام المعلومات الترفيهي سيبقى كما هو.

تتوفر فورتشنر 2020 بـ 3 خيارات محركات هي ديزل 2.4 لتر 4 أسطوانات بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر، بنزين 2.7 لتر 4 أسطوانات بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر أو بنزين 4 لتر 6 أسطوانات بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات لهم جمعياً، ومن غير المتوقع تغيير المحركات في موديل 2021 لكنها ستحصل على قوة إضافية.

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هذا ومن المفترض الكشف رسمياً عن تويوتا فورتشنر 2021 الشكل المحدّث قبل نهاية العام الجاري.