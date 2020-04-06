كيا ستينجر فيس ليفت تظهر بالشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسبوع من ظهور أولى الصور التجسسية لكيا ستينجر فيس ليفت القادمة، والتي كشفت عن بعض التغييرات للتصميم الخارجي، ظهرت صورة افتراضية تركز بشكل خاص على خلفية ستينجر، وهي التي ستحصل على أهم التحديثات الخارجية.

ونعلم أن ستيجر الجديدة ستأتي بمصابيح أمامية ونهارية مشابهة للمصابيح الحالية، مع جنوط جديدة رياضية 18 إنش، بتصميم خاص يعطي انطباعاً أنها تدور باستمرار حتى في حالة توقفها، كما ستحصل ستينجر على مصابيح خلفية جديدة كلياً.

وقد تنطلق كيا ستينجر فيس ليفت بمحرك بترولي تيربو 2.5 لتر بقوة تصل إلى 304 حصان، كما قد تحصل على محرك آخر تيربو 3.5 لتر بقوة 380 حصان، وسنعلم المزيد في الأشهر القادمة.