حريق هائل في فلوريدا الأمريكية يدمر 3500 سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أدى حريق في مطار دولي بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية لتدمير آلاف السيارات المخصصة للتأجير.. وقد بدأ الحريق في الجمعة وتوسع في 15 فدان وفي البداية دمر 20 سيارة فحسب.

ولكن بعد وصول خدمات إطفاء الحريق، امتد الحريق لحوالي مئة سيارة، قبل توسعه الهائل وتدميره لأكثر من 3,500 سيارة في النهاية.

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وقد ظهرت أعمدة الدخان الأسود لكيلومترات حول المطار، مع تدخل عدة أقسام لإطفاء الحريق من عدة مدن والاستعانة بدعم جوي بجانب الدعم الأرضي للتحكم في الكارثة.. مع انتهاء الحريق رسمياً بعد حوالي 18 ساعة من بدئه.

وتقوم سلطات فلوريدا حالياً بالتحقيق في أسباب الحريق.. مع العلم أن الأرض العشبية ساهمت في انتشاره بهذا الشكل السريع.