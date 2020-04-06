- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الخليج ٣٦٥ نت – أدى حريق في مطار دولي بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية لتدمير آلاف السيارات المخصصة للتأجير.. وقد بدأ الحريق في الجمعة وتوسع في 15 فدان وفي البداية دمر 20 سيارة فحسب.
ولكن بعد وصول خدمات إطفاء الحريق، امتد الحريق لحوالي مئة سيارة، قبل توسعه الهائل وتدميره لأكثر من 3,500 سيارة في النهاية.
وقد ظهرت أعمدة الدخان الأسود لكيلومترات حول المطار، مع تدخل عدة أقسام لإطفاء الحريق من عدة مدن والاستعانة بدعم جوي بجانب الدعم الأرضي للتحكم في الكارثة.. مع انتهاء الحريق رسمياً بعد حوالي 18 ساعة من بدئه.
وتقوم سلطات فلوريدا حالياً بالتحقيق في أسباب الحريق.. مع العلم أن الأرض العشبية ساهمت في انتشاره بهذا الشكل السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في فلوريدا الأمريكية يدمر 3500 سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.