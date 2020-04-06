"أميك": ارتفاع مبيعات السيارات الـ"SUV" في أول شهرين من 2020

كتب: باسل الحلواني كشف أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "suv"، خلال أول شهرين من العام الجاري. الجاري. ووفقاً لبيانات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في مصر سجلت نمواً بنسبة 19.7%، خلال شهري يناير وفبراير، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. يناير وفبراير، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الـ"suv"، خلال شهري يناير وفبراير، 4727 وحدة، فيما سجل إجمالي مبيعات الـ"suv"، خلال الفترة نفسها من عام 2019 نحو 3949 سيارة.

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