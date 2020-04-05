رامي جاد يكشف عن إجراءات رينو مصر لمواجهة فيروس كورونا

أكد رامي جاد، رئيس قطاع رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل العلامة الفرنسية في مصر، أن الشركة ليس لديها أي مشاكل أو نواقص بقطع الغيار التي يحتاجها العملاء.

أضاف "جاد" في تصريح لبرنامج "دوس بنزين" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن رينو مصر اتخذت إجراءات استباقية مع بداية انتشار فيروس كورونا

المستجد "كوفيد-19" في مصر، وعملت على توفير مخزون من قطع الغيار لتفادي النقص المحتمل على خلفية إغلاق المصانع بالكثير من دول العالم.

صرح بأن رينو فرنسا أكدت أن السيارات التي سيتم توريدها إلى السوق المصرية سواء من مصانعها في المغرب أو

إسبانيا أو رومانيا أو تركيا، سيتم تعقيمها بشكل كامل قبل البدء في شحنها إلى مصر.

لفت إلى أن الموانئ المصرية لدى نزول إحدى شحنات السيارات إلى أحد مرافئها تقوم بعملية تعقيم ثانية لتلك السيارات، مؤكدًا أن مرحلة ثالثة للتعقيم تتم داخل أروقة رينو مصر قبل تسليم السيارة للعميل.

اختتم بأن جميع أعمال الصيانة داخل مراكز الخدمة الخاصة بالشركة يتم كذلك تعقيمها لضمان سلامة العملاء ومنع انتشار كورونا.