استجابة لوصيته.. دفن زعيم أفريقي في سيارته

الخليج ٣٦٥ نت – حصل زعيم أحد القبائل في جنوب إفريقيا يدعى “تشيكيدي بيستو ” على أمنيته الأخيرة، وهي أن يدفن مع سيارته المرسيدس التى كان يحبها ويقضي معظم وقته فيها قبل وفاته.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد حمل أبناء زعيم القبيلة المتوفي “بيستو” (72 عامًا) على ظهر مقطورة كبيرة تحمل مرسيدس بيضاء وهو داخلها ببدلة بيضاء ويده على مقود القيادة إلى مثواه الأخير.



وقام الأبناء وأهل القبيلة بحفر “القبر” بعمق كاف حتى يتسع للسيارة موديل 1990، وبعد ذلك تم دفن “بيستو” وسط حفل ديني وجنازة عائلية بحضور عدد من القرويين الذين قاموا بكسر قواعد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي لقاء مع ابنته سيفورا ليتسواكا، 49 عاماً، قالت فيه: “كان والدي رجل أعمال ثرياً في السابق وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، لكنه واجه ظروفا صعبة وفقدها”.



الجدير بالذكر، فإن الزعيم الأفريقي كان قد اشترى سيارته المرسيدس قبل نحو عامين، ولم يمض وقت طويل قبل أن تتعطل، لكنه كان يقضي الكثير من وقته فيها مستمتعا بالجلوس وراء المقود وطلب من أبنائه أن يتم دفنه داخلها وكانت صحته على ما يرام وتوفي بسبب الشيخوخة.