رغم كورونا.. أوفر برايس على "تيبو" يصل إلى 18 ألف حنيه

كتب: باسل الحلواني
رغم حالة الركود التي تسيطر على سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة المبيعات تماماً بغالبية صالات العرض، إلا أن نقص الكميات المعروضة من بعض السيارات دفع عدد من التجار إلى فرض زياداتسعرية غير رسمية"أوفر برايس"، على هذه الطرازات للعملاء الراغبين في الشراء والاستلام الفوري بدلاً من الانتظار والاستلام وفقاً للحجز عن طريق قوائم الانتظار.
ويأتي في مقدمة السيارات التي تشهد "أوفر برايس"، السيارة فيات تيبو
وتراوحت الزيادات السعرية غير الرسمية بين 15 إلى 18 ألف جنيهاً، على الفئة الأولى من "تيبو" مانيوال، والفئة الأولى من "تيبو" أوتوماتيك.
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