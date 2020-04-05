تعرف على أنواع الصدأ الذي يصيب السيارات وكيفية إزالته

الخليج ٣٦٥ نت – يعد إصابة هيكل السيارة بالصدأ من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات، حيث أنه يشوه مظهر السيارة ويخفض من قيمتها، وفي حال إهمال معالجته فإنه ينتشر بسرعة كبيرة في جسد السيارة ويصعب معالجته.

وهناك ثلاث أنواع من الصدأ سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية مع توضيح كيفية معالجتها، وهي كما يلي.

الصدأ السطحي



هو المرحلة الأولى من تكون الصدأ، ويؤثر على الطبقة الخارجية من جسم السيارة، ويظهر على شكل خدوش على طلاء السيارة، وهذا النوع يسهل معالجته.

الصدأ العميق



هو المرحلة الثانية من الصدأ، ويظهر على صورة ثقوب صغيرة في هيكل السيارة، ويرجع السبب في تكونه إلى إهمال معالجة الصدأ السطحي، حيث أنه مع مرور الوقت تتفاعل المواد الكيميائية مع الأملاح، وهي ما تؤدي إلى تآكل المعدن وظهور ثقوب فيه.

الصدأ المنتشر



وهو المرحلة الثالثة والنهائية للصدأ، حيث ينتشر فيه الصدأ في أماكن كثيرة في جسد السيارة مع ظهور ثقوب كبيرة، وتتشوه السيارة بشكل سئ.

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طريقة إزالة الصدأ

يعد إزالة الصدأ السطحي من الأمور البسيطة التي يمكن إجرائها بنفسك في المنزل، فقط عليك إتباع الخطوات التالية:

في البداية استخدم ورق صنفرة فى إزالة الطلاء القديم من المنطقة المصابة بالصدأ إلى أن يصبح السطح أملساً، ثم استخدم حمض إزالة الصدأ، ويفضل استخدام حمض الفوسفوريك.

ثم قم باستخدام الطلاء الرذاذ المناسب للون سيارتك، ورش طبقة رقيقة من الطلاء، واتركه إلى أن يجف لعدة دقائق، ثم كرر الأمر عدة مرات، ثم دع الطلاء يجف يوماً كاملاً، بعد ذلك استخدم ورق الصنفرة لتنعيم سطح الطلاء، ثم قم بغسل المنطقة بالصابون والماء.

بعد ذلك رش طبقة رقيقة من الطلاء، وانتظر لبضع دقائق ثم رش طبقة ثانية، واستمر في الرش حتى تشعر بأن الطلاء أصبح جيداً، اترك الطلاء يجف لمدة 24 ساعة، ثم قم بغسل السيارة وتلميعها.



أما الصدأ من المرحلة الثانية والثالثة فإنه يصعب علاجه بنفسك، حيث يجب إزالة الأجزاء المصابة بالكامل، وهنا يجب التوجه لمركز صيانة متخصص لعلاج المشكلة.