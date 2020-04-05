كورفيت C8 2020 تتعرض لحادث بعد استلامها بيوم واحد!

الخليج ٣٦٥ نت – أن تتعرض لحادث بسيارة جديدة قد استلمتها للتو، يُعتبر واحداً من أكثر السيناريوهات رعباً لأصحاب السيارات الجديدة، فالمشكلة ليست في مدى حرصك على الطريق، المشكلة تكمن في الآخرين فلا توجد طريقة للتحكم في سلوك سائقي السيارات الآخرى.

وللأسف هذا ما حدث مع السيد “June Bug”، حيث تعرّض لحادث سير في فلوريدا بعد يوم واحد فقط من استلامه لسيارته الجديدة “كورفيت C8 2020” وربما يكون هذا أول حادث مسجّل لسلسلة إنتاج سيارت (C8).

وفي التفاصيل، وقع حادث التصادم مع سيارة هيونداي أكسنت، وقد أشار جون إلى أن الرجل ربما كان في حالة سكر موضحاً أنه لايحمل أي تأمين لسيارته الهيونداي هذه وقد تم نقله إلى السجن، بينما يحمل السيد “جون” تأمين جيد لسيارته الكورفيت.. وربما يكون هذا هو الشيء الجيد في الحادث.

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بالتأكيد الأمر مزعج إلى حدٍ كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة رياضية تحبها وفي نهاية اليوم تتحول أمامك إلى مجرد معدن، ولكن الجميل في الأمر أنه يمكن إصلاح ذلك أو استبداله بالكامل.. وهذا هو الغرض من التأمين يارفاق.