تعرف على أول سيارة كهربائية يتم بيعها خلال العام الجاري في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تسجيل بيع أول سيارة كهربائية خلال 2020.
ووفقاً لـ"أميك"، فإن السيارة هيونداي كونا هي أول سيارة كهربائية يتم بيعها في السوق المحلية خلال العام الجاري.
وتنتمي "كونا"، لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتتوافر بمحرك كهربائي يعطي قوة 135 حصان، وتستطيع السيارة "كونا، السير لمسافة 300 كيلومتر، خلال الشحنة الواحدة للبطارية.
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