"أميك": "نيسان" تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني تمكنت علامة نيسان اليابانية من الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 31% من إجمالي سيارات الركوب المجمعة محلياً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. الماضيين. Advertisements ووفقا لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن نيسان موتور إيجيبت، تمكنت من بيع 2353 سيارة خلال أول شهرين من العام الجاري. أول شهرين من العام الجاري. جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال أول شهرين من العام بلغ 7.6 ألف مركبة، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

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