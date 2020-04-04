كتب: باسل الحلواني
شهدت خريطة المنافسة في قطاع السيارات تغييرات جذرية خلال أول شهرين من العام الجاري، وهو ما أظهرته أحدث بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وحملت قائمة العلامات التجارية الـ10 الأكثر مبيعاً في السوق المحلية خلال أول شهرين من العام مفاجآت غير متوقعة، بعد تبدلت بعض المراكز لغالبية العلامات التجارية.
وجاءت علامة شيفروليه الأمريكية في المركز الأول بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال يناير وفبراير بمختلف فئاتها، مستحوذةعلى حصة سوقية 18.9% بعد تمكنها من بيع 6.8 ألف وحدة.
واقتنصت علامة تويوتا اليابانية المرتبة الثانية بحصة سوقية قدرها 11.9% مسجلة بيع 4.3 ألف مركبة.
أما علامة نيسان اليابانية فحلت ثالثاُ بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا بحصة سوقية 9.6% بإجمالى مبيعات 3.4 ألف مركبة.
واستقرت علامة هيونداي الكورية الجنوبية في المركز الرابع بعد أن بحصة سوقية 7.5 %، بإجمالى مبيعات2.7 ألف وحدة.
وفي المركز الخامس جاءت علامة فيات الإيطالية بحصة سوقية 6.6% بإجمالي مبيعات 2.3 ألف وحدة.
أما في المركز السادس، فجاءت علامة رينو الفرنسية بحصة سوقية 5.3%، بإجمالى مبيعات 1929 وحدة، بينما جاءت علامة كيا الكورية الجنوبية في المركز السابع بإجمالي مبيعات 1917 مركبة.
وتمكنت علامة إ م جي الصينية من الحصول على المركز الثامن بحصة سوقية 5%، بإجمالي مبيعات 1804 سيارة.
أما علامة أوبل الألمانية فحصلت على المركز التاسع بحصة سوقية 4.4%، وبإجمالي مبيعات 1578 وحدة.
وفي المركز العاشر جاءت علامة شيري الصينية بحصة سوقية 4.1%، بإجمالي مبيعات 1467 وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر قائمة الـ10 علامات الأكثر مبيعاً في السوق المحلية خلال أول شهرين من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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