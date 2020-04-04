ننشر إجمالي مبيعات الأتوبيسات في السوق المصرية خلال أول شهرين من 2020

كتب: باسل الحلواني شهدت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعاً ملحوظاً خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات الأتوبيسات ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بمقدار 2870 وحدة. معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات الأتوبيسات ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بمقدار 2870 وحدة. ويعد هذا الارتفاع قفزة كبيرة في مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية، حيث سجلت المبيعات المجمعة لشهري يناير وفبراير 2020 نحو 5.1 ألف وحدة، مقارنة بـ2230 وحدة تم بيعها خلال الفترة نفسها من عام 2019.

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