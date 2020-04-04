15.6 ألف مركبة مجمعة محلياً تم بيعها خلال "يناير" و"فبراير" الماضيين

كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محلياً

خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وسجلت مبيعات السيارات المجمعة محلياً

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خلال أول شهرين من عام 2020 نحو 15.6 ألف مركبة، مقارنة بـ11.3 ألف مركبة تم بيعها خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ويشهد سوق السيارات في مصر، منافسة شرسة بين السيارات المحلية، والمستوردة، خاصة الواردة من دول الاتحاد الأوروبي التي تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ بعد أن باتت تتمتع بإعفاء جمركي كامل، تطبيقاً بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.