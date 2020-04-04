كتب: باسل الحلواني
كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محلياًخلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وسجلت مبيعات السيارات المجمعة محلياً
ويشهد سوق السيارات في مصر، منافسة شرسة بين السيارات المحلية، والمستوردة، خاصة الواردة من دول الاتحاد الأوروبي التي تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ بعد أن باتت تتمتع بإعفاء جمركي كامل، تطبيقاً بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15.6 ألف مركبة مجمعة محلياً تم بيعها خلال "يناير" و"فبراير" الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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