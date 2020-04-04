ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة خلال يناير وفبراير

كتب: باسل الحلواني

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وبحسب "أميك"، فإن مبيعات السيارات المستوردة خلال أول شهرين من العام بلغ 20.6 ألف سيارة، بينما سجلت مبيعات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 10.9 ألف

سيارة.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمختلف فئاتها ارتفعت بنسبة 62%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فى السوق المحلية، بعدما سجلت نحو 63.2 ألف وحدة، مقارنة بـ 39 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2020.