تعرف على مبيعات السيارات الملاكي خلال أول شهرين من 2020

كتب: باسل الحلواني

حققت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي"، ارتفاعاً ملحوظاً خلال أول شهرين من العام الجاري، رغم حالة الارتباك التي سيطرت على القطاع منذ اليوم الأول من 2020.

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات "الملاكي" ارتفعت بمعدل 69%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام

الماضي.

وبلغ عدد السيارات "الملاكي" المُباعة خلال يناير وفبراير الماضيين 25.3 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي مبيعات "الملاكي" خلال الفترة نفسها من 2019 نحو 14.9 ألف مركبة.

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قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن حركة مبيعات السيارات حالياً توقفت تماماً في ظل

أضاف أن غالبية معارض السيارات أغلقت أبوابها تماشياً مع الإجراءات الحكومية الطارئة لمنع انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تعليثق العمل بإدارات المرور.

صرح بأنه كان من المتوقع أن يشهد سوق السيارات استقراراً ملحوظاً بدايةً من شهر مارس الجاري، خاصةً بعد الانتهاء من تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي تسببت في ارتباك السوق خلال الفترات السابقة، إلا أن أزمة "كورونا" جاءت لتعمق من جديد جراح قطاع السيارات.