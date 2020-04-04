فيروس كورونا يضرب مبيعات السيارات في ألمانيا

الخليج ٣٦٥ نت – شهد السوق الألماني انخفاض معدل تسجيل السيارات الجديدة به بنسبة 38% في مارس ليصل إلى 215,119 سيارة وذلك وفقًا لتقارير وكالة تسجيل المركبات في البلاد، حيث شهدت شركة فولكس فاجن الرائدة في السوق الألماني انخفاضًا في المبيعات بنسبة 35٪، بينما انخفضت أرقام مرسيدس وبي ام دبليو بنسبة 28٪ و21٪ على التوالي، في حين شهدت أودي هي الأخرى انخفاضًا في تسجيلاتها بنسبة 37٪ ، بينما تراجعت مبيعات فورد بنسبة 50%، وذلك وفقًا لتقارير الصحف الأوروبية.

على الجانب الآخر، وجدنا أن مبيعات سيارات مثل تيسلا ولكزس كانت جيدة نسبيًا مقارنة بمعظم العلامات التجارية الأخرى، حيث انخفضت مبيعات الأخيرة بنسبة 2.8٪ فقط، بينما تقلص حجم مبيعات تيسلا بنسبة 4.4٪، وفي الواقع، لا تزال مبيعات لكزس الإجمالية في ألمانيا مرتفعة بنسبة 50.3٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، هذا بالإضافة إلى شركات مثل DS، وجاكوار وبورشه وسيات، حيث لا تزال جميع هذه الشركات في المنطقة الآمنة.

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يعد انخفاض المبيعات العام في السوق بنسبة 38% أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله على الإطلاق في ألمانيا، وحقيقة أن الوكلاء بدأوا في الإغلاق في النصف الثاني من الشهر الماضي تبين أن ذلك كان له عواقب كبيرة، وهو ما أكده راينهارد زيربل، رئيس جمعية مستوردي السيارات بألمانيا.

في النهاية، بغض النظر عن ألمانيا، يذكر أن معدلات تسجيلات السيارات الجديدة لشهر مارس بنسبة 85٪ في إيطاليا، و 72٪ في فرنسا و 69٪ في إسبانيا، أي بخسائر أكبر من السوق الألماني بكثير.