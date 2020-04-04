مرسيدس AMG G63 تعديل كارلكس بمقصورة فريدة من نوعها

الخليج ٣٦٥ نت – تجمع سيارات مرسيدس AMG بين الفخامة والأداء القوي، لكن كارلكس ديزاين ترغب في جعلها أكثر تفرداً بإعطائها مقصورة معززة بالكثير من المواد الفخمة، وأحدث عروض الشركة هي نسختها المعدلة من AMG G63، والتي أطلقت عليها اسم G-Yachting Limited Edition حيث حصلت على تصميم داخلي بطابع بحري تقول عنه الشركة أنه “لعشاق الفخامة والأناقة البحرية”.

أعلنت كارلكس عن الإصدار الخاص على فيسبوك، كاشفة عن عدد من الصور للـ SUV المعدلة مطلية باللون الفضي، كما تظهر بجنوط مقاس 22 بوصة في جميع زواياها الأربع، ولا تزال تحصل على نفس تصميم G63، إلا أن المقصورة الداخلية فريدة من نوعها.

بالدخول إلى المقصورة، ستلاحظ حصولها على لمسات خشبية فاتحة اللون، ومقاعد وكونسول وسطي باللون الأبيض، مع لوحة عدادات رمادية، وهناك قطع خشبية باللون البني الفاتح على عجلة القيادة وألواح الأبواب، ويتوفر التصميم الداخلي بألوان أغمق مثل البني الغامق على المقاعد، واللون الأبيض بشكل أقل على الكونسول الوسطي والأبواب.

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وبالإضافة إلى التصميم الداخلي المتميز، فإن السيارة تحصل على مساحات شحن خشبية خلف مقاعد الصف الثاني، كما تحصل السيارة على شعار G-Yachting كبير الحجم المنقوش على بطانة السقف.

في النهاية، لم تعلن كارلكس بعد عن سعر حزمة التعديل الجديدة، في حين يبدأ سعر مرسيدس AMG G63 2020 من 156,450 دولار (587,000 ريال)، وتستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 577 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وإذا لم تكن هذه القوة كافية، فيمكن للعملاء البحث عن شركات تعديل السيارات لزيادتها.