كاديلاك سيلستيك تظهر بتصميم تخيلي لمنافسة S-Class النسخة الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كاديلاك على تطوير سيدانها الكبيرة الجديدة والتي ستكون كهربائية بالكامل تحت اسم سيلستيك، وصحيح أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ الكشف عنها، لكننا نتوقع أن تستوحي تصميمها من السيارة الاختبارية اسكالا.

وحتى نتمكن من رؤية سيلستيك في مظهرها الإنتاجي، يتعين علينا الاكتفاء بالتصميمات التخيلية لتصور كيف يمكن أن تبدو السيارة عندما يتم الكشف عنها، على أن يتضمنها مصابيح رأسية نهارية ومصابيح أمامية رفيعة ولغة تصميم للواجهة الأمامية جديدة كلياً للعلامة التجارية.

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تُظهر التصاميم التخيلية سيارة سيدان ضخمة مع العديد من لمسات التصميم الفاخرة، حيث يخلق عمود C الضخم خلف مقصورة الركاب مظهراً فاخراً، بالإضافة إلى واجهة خلفية أنيقة وصولاً إلى المصد الخلفي، والذي يذكرنا بسيارات كاديلاك الكلاسيكية، وبالتأكيد ستتوفر المقصورة بمواد عالية الجودة.

هل تعتقد أن بإمكان كاديلاك سيلستيك منافسة مرسيدس اس كلاس النسخة الكهربائية إذا أتت بهذا التصميم؟