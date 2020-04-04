نسخة مقلدة من لاند كرورز بـ600 ألف جنيه

أعلنت إحدى شركات صناعة السيارات الصينية، المعروفة بتقليد الموديلات العالمية الشهيرة، عن نسخة مقلدة من سيارة تويوتا الشهيرة الفارهة "لاند كروزر".

وتحمل السيارة المقلدة اسم "هينجشان L4600، وكما هو واضح، من الصعب التفريق بينها وبين لاندكروزر مع بعض

الاستثناءات، مثل كونها أطول وأعرض بقليل من الموديل الأصلي، لكن تصميم الشاسيه مماثل تماماً.

تعتمد السيارة على محرك مختلف V8 سعة 4.6 لتر بقوة 286 حصان، بينما لاندكروزر

الأصلية مزودة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان، كما أن ناقل الحركة مختلف تماماً في السيارتين. وتشبه المقصورة الداخلية للسيارة الصينية المقلدة، مقصورة "لكزس "LX الفارهة، خاصةً في الزخرفات الخشبية والجلود.

ويبدأ سعر النسخة المقلدة من "لاند كروزر"، من 38,000 دولار، أي مايعادل 600 ألف جنيه.