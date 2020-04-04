تويوتا تطرح نسخة رياضية من كورولا

كتب: باسل الحلواني تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا طرح نماذج رياضية GR معدلة من سيارات الأشهر كورولا. ومن المنتظر أن تحصل نسخة GR الرياضية من كورولا على هيكل هاتشباك مميز شبيه بهياكل سيارات civic type R الحديثة من هوندا. وسوف تزود هذه السيارة بجنح Advertisements هوائي كبير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 18 و19 بوصة، وأنظمة فرامل وتعليق رياضية. هوائي كبير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 18 و19 بوصة، وأنظمة فرامل وتعليق رياضية. وتزخر مقصورة GR الرياضية من Corolla بمقاعد رياضية مخصصة لـ 4 أشخاص، إضافة لمقود رياضي، وواجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس. إضافة لمقود رياضي، وواجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس. وتحمل كورولا محركاً توربينياً، بـ 4 أسطوانات وسعة 1.6 لتر وعزم 272 حصانا، وعلبة السرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل. ولم تعلن الشركة اليابانية عن أى أسعار لنسختها الجديدة GR حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكشف عنها تويوتا رسميا في النصف الثاني من 2020.

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