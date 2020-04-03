شاهد ألوان خارجية وداخلية جينيسيس G80 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – مع تدشين جينيسيس G80 2021 الفاخرة، لا يسعنا إلا التعبير عن الإعجاب بالداخلية الأنيقة وتصميمها المبسط المريح للعين، مع تقنيات مثيرة للاهتمام مثل لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد وشاشة 14.5 إنش عصرية لنظام المعلومات الترفيهية.
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بإمكانكم الاطلاع على مجموعة صور جميلة لداخلية G80 بأربع ألوان مختلفة مثل الأسود والبني والأبيض والأزرق الداكن، أما الخارجية فسترون صور مرفقة لعشر ألوان مختلفة.
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