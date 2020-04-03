من صناعة السيارات للأقنعة.. "لمبرجيني" تدعم جهود إيطاليا لمكافحة كورونا

ضمن جهودها الرامية لمساعدة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أعلنت شركة "لمبرجيني" الإيطالية لصناعة السيارات، تخصيص إحدى مصانعها لإنتاج الأقنعة.

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ووفقًا لما ذكره موقع "إيكونوميك تايمز"، فإن "لمبرجيني" حولت مصنعها الرئيسي في مدينة بولونيا ليعمل على إنتاج أقنعة الوجه بدل السيارات، وسيشرف على عمليات الإنتاج قسم العلوم الطبية

والجراحية التابع لـ

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مليون حالة يوم الخميس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 52 ألفًا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفق إحصاء "رويترز" للبيانات الرسمية.

وشهدت إيطاليا أكبر عدد من

الوفيات إذ تجاوز العدد 13 ألف و 900 وفاة، تليها إسبانيا.

وفي إيطاليا التي سجلت ذروة يومية للحالات الجديدة بلغت 6 آلاف و 557 في 21 مارس ومثلت حوالي 28% من عدد الوفيات الإجمالي بالعالم، قفز عدد المتوفين المتأثرين بكورونا إلى 13 ألف و 915 أمس، لكن ذلك كان اليوم الـ 4 على التوالي الذي ظل فيه نطاق الحالات الجديدة بين 4050 و4782 حالة، مما يعزز فيما يبدو آمال الحكومة بأن تكون وتيرة انتقال المرض في مرحلة استقرار.