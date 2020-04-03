تعرف على خطوات الاعتراض على مخالفة حظر التجول بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الأمن العام السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات الإعتراض على مخالفة منع التجول من خلال منصة “أبشر”، وذلك كما يلي: تسجيل الدخول للمخالفات الالكترونية. الدخول على قائمة خدماتي “خدمات عامة”. الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات “نظام الرسائل والمعلومات الالكترونية”. تعبئة حقول البيانات المطلوبة “الجهة الموجه إليها الاعتراض” (لجان النظر في مخالفات منع التجول). تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات المعلومات برسالة. رفع المرفقات إن وجدت. والجدير بالذكر أن قبول الإعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة.

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