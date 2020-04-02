الطائرة الليموزين ستعرض للبيع بملايين الريالات!

الخليج ٣٦٥ نت – شهد عام 2018 ظهور ليموزين بتصميم غريب تحت مسمى “Learmousine”، وهي عبارة عن هيكل طائرة ليرجيت لكن على أربع إطارات، وهي من تصميم دان هاريس وفرانك دي أنجلو.

وأعلن المصممان في 2018 أن السيارة ليست جاهزة بعد، حيث أنهم في حاجة للمزيد من الوقت، ولكن يبدو أن الوقت قد انتهى، حيث أعلنوا أن السيارة أصبحت جاهزة الآن، وتم عرضها بالفعل عبر موقع المزادات Mecum.

وتأتي Learmousine بتصميم خارجي مبهر وداخلية فخمة، حيث نرى في الداخل الكثير من الشاشات بالإضافة إلى إضاءات نيون مختلفة، مع نظام صوتي مبهر، وبالطبع تم تنجيد المقاعد بأفخر أنواع الجلود.

والجدير بالذكر أن طولها يبلغ 12.8 متر، أما طول ذيلها يبلغ 3.4 متر في الهواء، وحتى تستوعب حجمها المهول فإنّ الإطارات تأتي بقياس 28 إنش في الواقع، وتستوعب السيارة 8 ركاب و3 سائقين، وهي مرخصة للسير على الطرقات العامة.

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وميكانيكياً تأتي الليموزين الفاخرة مع محرك Vortec V8 والذي يؤهل السيارة البالغة من الوزن 5450 كيلوجرام من الوصول لسرعة قصوى تبلغ 160 كم/ساعة، وهو بالطبع رقم مناسب نظراً لوزنها الكبير.

هذا وسيتم عرضها في المزاد بشكل رسمي في شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 5 مليون دولار، ما يعادل 18.75 مليون ريال.