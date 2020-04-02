الأخبار المتداولة عن حصول شفروليه كمارو على محرك وسطي غير صحيحة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت أخبار على الإنترنت تفيد بأن شفروليه قررت منح كمارو محرك وسطي مثل كورفيت، وذلك لكي تنافس فورد موستنج ودودج تشالنجر بشكل أفضل في الأسواق.

وقمنا في الخليج ٣٦٥ نت بتتبع مصدر المعلومة التي تبين أنها من موقع CarBuzz، وصحيح أنه مصدر موثوق لأخبار السيارات إلا أننا في بداية شهر أبريل، أي أننا نمر حالياً بالوقت السنوي المعتاد لـ كذبة أبريل وهو بالضبط ما يقصده المحرر الذي كتب الخبر.

حصول كمارو على محرك وسطي هو تصرف غير منطقي بالمرة، حيث أن هذا سيؤدي إلى رفع سعرها بشكل يضاهي كورفيت، أي أن شفروليه ستنافس نفسها بنفسها وتخرج من المنافسة تماماً أمام موستنج وتشالنجر.

الجدير بالذكر أن شفروليه تعمل على تطوير الجيل القادم من كمارو الذي يفترض تقديمه في 2023، مع العلم أنه كانت هنالك شائعات تفيد باحتمالية وقف السيارة لعدم قدرتها على مجاراة موستنج وتشالنجر في المبيعات، لكننا لا نعتقد أن هذا سيحدث نظراً لمدى أيقونية السيارة، ولن تستلم جنرال موتورز وستحاول إجراء تغييرات على الموديل لجذب العملاء خاصة بعد النجاح الذي حققته كورفيت بإعادة سحر العلامة التجارية.