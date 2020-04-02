تلقي 37 ألف طلب للتنقل أثناء حظر التجول.. وهذا ما تمت الموافقة عليه

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح العميد “سامي الشويرخ” المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، عن تلقي 37 ألف بريد الكتروني لطلب إذن الخروج والتنقل أثناء فترة حظر التجول.
وأشار سيادته إلى اتمام دراسة تلك الطلبات وتمت الموافقة على 300 طلب منها فقط، وذلك بعد أن اتضح أن الكثير منها لا يتضمن ظروفاً استثنائية أو ظروفاً طارئة، موضحاً أن ما تمت الموافقة عليها ثبت أنها بحاجة للانتقال لظروف إنسانية تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى، أو من لديه مواعيد طبية مجدولة مسبقا كالعلاج أو جرعات العلاج للأمراض الخطيرة.
وأخيراً، فقد أوضح سيادة العميد “سامي الشويرخ” أنه تم الاعتذار للبعض عن عدم الموافقة على طلبات التنقل خاصتهم، مؤكداً أنه لا تزال هناك طلبات تحت الدراسة.
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