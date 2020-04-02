تسريب مواصفات محركات فورد F-150 الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من تدشين فورد F-150 الجيل الجديد، تسربت مواصفات محركات البيك أب الأكثر مبيعاً بالعالم، والخيارات تبدو متنوعة للغاية.

نبدأ بمحرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 359 نيوتن.متر مثل الموديل السابق، مع محرك آخر V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان وعزم 542 نيوتن.متر.

بالارتفاع في المجال نرى محرك V6 ايكوبوست سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن.متر، ثم محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 395 حصان وعزم 542 نيوتن.متر، وقد تستمر رابتور الأعلى أداءً بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان، وقد نرى تحديثات له.

كما ستحصل البيك اب الجديدة على مولد طاقة هجين بقوة قد تتعدى 400 حصان بعد أعوام من التلميح والتجهيز له.. ومن المتوقع كشف الستار عن F-150 الجديدة كليا خلال أشهر.