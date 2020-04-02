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تويوتا هايلكس ستحصل على محرك V6 تيربو ديزل

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عبدالرحمن محمود 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – فاجئتنا تويوتا العام الماضي بنيتها لصنع إصدارات عالية الأداء من كل طراز، ورأينا الأمر بالفعل في أصدارات ياريس جي أر وسوبرا جي أر، بالإضافة إلى هايلكس جي أر.

ولكن يبدو أن هايلكس ستأتي بالمزيد، حيث أشارت تقارير من استراليا أن البيك أب ستحصل على محرك ديزل V6 بشاحن توربيني جديد تماماً، وهو نفس المحرك الذي سيتم استخدامه في الجيل القادم من لاندكروزر 300.

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وعلى الرغم من عدم توافر أي تفاصيل عن مواصفات المحرك، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بقوة 268 حصان وعزم دوران 650 نيوتن.متر مع نظام دفع رباعي.

والجدير بالذكر أن هايلكس جي أر قد حصلت على بعض الأضافات مؤخرا والمتمثلة في نظام تعليق جديد، بالإضافة إلى بعض الترقيات في التصميم الخارجي والداخلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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