تويوتا هايلكس ستحصل على محرك V6 تيربو ديزل

الخليج ٣٦٥ نت – فاجئتنا تويوتا العام الماضي بنيتها لصنع إصدارات عالية الأداء من كل طراز، ورأينا الأمر بالفعل في أصدارات ياريس جي أر وسوبرا جي أر، بالإضافة إلى هايلكس جي أر.

ولكن يبدو أن هايلكس ستأتي بالمزيد، حيث أشارت تقارير من استراليا أن البيك أب ستحصل على محرك ديزل V6 بشاحن توربيني جديد تماماً، وهو نفس المحرك الذي سيتم استخدامه في الجيل القادم من لاندكروزر 300.

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وعلى الرغم من عدم توافر أي تفاصيل عن مواصفات المحرك، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بقوة 268 حصان وعزم دوران 650 نيوتن.متر مع نظام دفع رباعي.

والجدير بالذكر أن هايلكس جي أر قد حصلت على بعض الأضافات مؤخرا والمتمثلة في نظام تعليق جديد، بالإضافة إلى بعض الترقيات في التصميم الخارجي والداخلية.