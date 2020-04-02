كفاءة تدعو المواطنين لاختيار سيارات أعلى كفاءة في استهلاك الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضرورة اختيار المواطنين للسيارات التي تقلل من استهلاك الوقود، أي ذات كفاءة أعلي في الاستهلاك والانبعاثات أيضاً.

حيث أشار المركز إلى ضرورة اختيار السيارات التي تأتي بالمعدل الأخضر في بطاقة كفاءة الوقود، إذ أن اللون الأخضر يُشير إلى أفضل كفاءة في استهلاك الوقود والانبعاثات، بينما يدل اللون الأحمر على أقل كفاءة في استهلاك الوقود.

وأكد على أهمية التأكد من مطابقة السيارات المستوردة لمعايير المملكة لدخول السيارات، مع ضرورة اختيار السيارة حسب الاستخدام فاذا كان الشخص لديه أسرة فيحتاج لسيارة أكبر تناسب أفراد الأسرة بعكس العائلات الصغيرة.

وأخيراً، فقد طالب المركز المواطنين التأكد من المعلومات المتواجدة على بطاقة كفاءة الوقود من خلال تطبيق “تأكد”؛ إذ يمكنه التعرف على صحة المعلومات الموجودة على السيارة.