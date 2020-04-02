بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ستحصل بي ام دبليو الفئة الخامسة على تحديثات منتصف العمر قريباً مع ظهور السيارة المنافسة لاودي A6 ومرسيدس اي كلاس في صور تجسسية أثناء اختبارها مؤخراً.

وقد ظهرت نسختين للسيارة، الأولى هي نسخة M الرياضية الأغلى سعراً بفتحات هواء وجنوط أكبر وطلاء أزرق مقارنة بالطلاء الأسود للنسخة الأقل سعراً.. كما يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة في السيارتين.

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كما توجد بعض التحديثات للمصدات الأمامية والخلفية، وسيبقى حجم الشبك الأمامي كما هو بدون زيادة على غير المتوقع من توجه بي ام دبليو الحالي، مع تغييرات أخرى مماثلة في الداخلية لتشمل أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية والشاشات الرقمية للسائق والعدادات وبعض أنظمة السلامة الجديدة.

وتشير تقارير أن الفئة الخامسة 2021 قد تحصل على مولد طاقة هجين بالقابس مماثل للفئة السابعة بقوة 388 حصان، كما أن نسخة M5 الأعلى أداءً قد تنطلق بمحرك V8 تيربو مزدوج جديد بقوة تتعدى 620 حصان، وسنعلم المزيد قريباً.