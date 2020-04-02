ميتسوبيشي تريد منافسة لاندكروزر بـ باجيرو جديدة بالكامل!

الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي واجهت صعاب كثيرة في العقد الأخير، وإن قام تحالف رينو نيسان بإنقاذها في اللحظات الأخيرة من الانهيار المالي تحت إدارة الرئيس السابق كارلوس غصن، مع تساؤل البعض الآن عن مستقبل ميتسوبيشي في التحالف بعد إقصاء غصن.. وللوقت الحالي، تركز ميتسوبيشي على خطط لطرح منتجات جديدة تعيد إشعال الحماس للعلامة.

من أهم هذه الموديلات باجيرو الجديدة كلياً، والتي أشارت تقارير صينية أن السيارة ستنطلق بالأسواق في نهاية 2021، وقد يتأخر الموعد إلى بداية 2022 بسبب فيروس كورونا.

من المتوقع أن باجيرو الجديدة ستعتمد على مولد طاقة هجين بالقابس مع محرك V6 تيربو، كما قد تعمل ميتسوبيشي على محرك جديد كلياً لتنافس تويوتا لاندكروزر وفور رانر بشكل حقيقي في الأسواق العالمية.

كما ظهرت اوتلاندر الجيل القادم أثناء اختبارها مؤخراً، ويقترح البعض استخدامها لمولد طاقة هجين يجمع بين محرك ضغط هواء سعة 2.0 لتر بقوة 117 حصان وموتور كهربائي بقوة 73 حصان.. ونأمل بمعرفة المزيد في الأشهر القادمة.