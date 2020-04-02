هيونداي باليسيد N عالية الأداء تظهر في صور تخيلية رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – قسم N للسيارات عالية الأداء في هيونداي كان نشيطاً بشكل خاص مؤخراً، مع طرح فوليستر N هاتشباك الرياضية وتطويرهم لكونا N التي ظهرت في صور تجسسية أثناء اختبارها، كما أشارت تقارير إلى تطوير النترا N رياضية كذلك، ولكن ماذا عن هيونداي باليسيد؟

هيونداي ليست لديها أي خطط لطرح نسخة N رياضية للـ SUV الرائدة في مجالها، ولكن هذا لم يمنع الشركة من تقديم تصاميم تخيلية لباليسيد N على صحفتهم الرسمية على انستجرام.

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باليسيد N تبدو أكثر جراءة وشراسة بكثير من الـ SUV القياسية بفضل الجناح السقفي الأكبر وفتحات الهواء الأوسع واللمسات الحمراء في الخارجية.. ويُذكر أن باليسيد القياسية مزودة بمحرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان وعزم دوران 355 نيوتن.متر وجير أوتوماتيكي 8 سرعات، ما يسمح لها بالتسارع إلى 100 كم\س في 7.2 ثانية.

نفترض أن باليسيد N الرياضية ستحصل نظرياً على محرك أقوى من ذلك، ربما نفس محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر في جينيسيس G80 و GV80 بقوة 380 حصان وعزم 530 نيوتن.متر.. ومن يدري، قد تغير هيونداي رأيها وتطرح فعلا نسخة عالية الأداء لباليسيد بعد أعوام.