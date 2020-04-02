هل نرى سوزوكي جيمني بأربعة أبواب قريباً؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير أوتوكار من الهند مؤخراً عن نية سوزوكي لإطلاق إصدار من جيمني بأربعة أبواب، وأكدت التقارير أن السيارة ستصل إلى الهند نهاية العام الجاري كموديل 2021.

يقال أن جيمني ذات الأربعة أبواب ستعتمد على منصة عجلات أطول من الطراز ذي البابين، مما يعني أن ركاب الصف الخلفي سيحصلون على مساحة أكبر.

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والجدير بالذكر أن جيمني تحقق نجاح كبير في الأسواق العربية، وهو ما قد يمهد لوصول النسخة ذات الأربع أبواب إلى أسواقنا بعد الهند.

ومن المقرر أن تحصل جيمني 4 أبواب على محرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان ونظام دفع رباعي، و على الرغم من عدم الإعلان الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 13,273 دولار (49,956 ريال).