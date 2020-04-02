"سيات" تستخدم خطوط إنتاج "ليون" لتصنيع أجهزة تنفس لمرضى كورونا

قررت شركة "سيات" الإسبانية المملوكة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن مصنعها الرئيسي في مدينة مارتوريل الإسبانية بدأ في إنتاج

هذه الأجهزة، موضحة أن نحو 150 عاملا يستخدمون حاليا أحد خطوط تجميع سيارات "سيات ليون" في إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي.

أكدت "سيات" الإسبانية، أن هذا الأمر تطلب إعادة تجهيز كبيرة في المصنع، مؤكدة عزمها "الإسهام في تخفيف العبء على النظام الصحي الإسباني المتضرر بشدة حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

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وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على تصريح بتداول هذه الأجهزة.