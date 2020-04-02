بسبب كورونا.. انهيار سوق السيارات الإيطالية

أكد بيان صادر عن وزارة النقل الإيطالية، تراجع مبيعات السيارات الجديدة بأكثر من 85% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على

خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البيان إنه تم تسجيل حوالي 28 ألف سيارة جديدة

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خلال الشهر الماضي، مقابل أكثر من 194 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف أنه تم بيع حوالي 142 ألف سيارة مستعملة خلال الشهر الماضي بانخفاض نسبته 62.4% عن العام الماضي.