شاهد كيف أصبح النموذج الجديد من هيونداي كريتا

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، لطرح النموذج الجديد من سيارتها الشهيرة "كريتا"، التي أصبحت من أكثر السيارات مبيعا في العالم خلال السنوات الأخيرة، لجودتها وسعرها المنافس.

وبالنظر للنموذج الجديد الذي استعرضته هيونداي منذ مدة في الهند

نلاحظ أن السيارة أصبحت مختلفة كليا عن جميع نماذج Creta الموجودة حاليا، فتغيير فيها تصميم الهيكل بشكل جذري، وحصلت على واجهات أمامية وخلفية مميزة.

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وتغير في هذه السيارة شكل المصابيح، إذ أصبحت

رقيقة وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات tucson 2020، كما حصلت على مصابيح ضباب مزودة بشرائط LED مضيئة وعدسات خاصة تسمح بتجميع الحزم الضوئية وإرسالها لمسافات بعيدة.

وجاءت السيارة من الداخل بقمرة قيادة لم تطرح هيونداي مثلها من قبل، مزودة بلوحة تحكم عمودية في منتصفها وشاشة مثل تلك التي تأتي في سيارات تسلا.