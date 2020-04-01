الإجازة فرصة لإجراء هذه الفحوصات على سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من قائدي السيارات يهملون إجراء الفحوصات اللازمة لسياراتهم لضيق الوقت، لكن مع فرض منع التجول منعاً لتفشي فيروس كورونا، وعدم استخدام السيارة لفترات طويلة، فإن هذا بالتأكيد أفضل فرصة لفحص السيارات.



لذا خلال السطور التالية سنقدم لكم أبرز الفحوصات الضرورية لسلامة سياراتكم.

زيوت وسوائل السيارة



تعد الزيوت من أهم العوامل التي تحافظ على العمر الافتراضي للسيارة، لذا يجب فحص زيت المحرك وتغييره في مواعيده، وكذلك فحص زيت المكابح والقير والمقود، بالإضافة إلى فحص سائل التبريد.

المكابح



تعتبر المكابح من أهم الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السيارة، لذا يجب فحصها والتأكد من سلامة التيل والطنبورة والتأكد من صلاحيتهم وعدم الحاجة إلى استبدالهم.

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فلاتر السيارة



تعد الفلاتر أيضاً من أهم الأجزاء التي تحافظ على كفاءة عمل السيارة وتطيل عمرها، ومن أبرز الفلاتر التي يجب تغييرها عند انتهاء عمرها الافتراضي، هي فلاتر الهواء والمكيف والبنزين.

البطارية



قد تتعرض البطارية للتلف بسبب توقف السيارة لفترات طويلة، لذا يجب تشغيل السيارة كل عدة أيام، أو ينصح بتنظيف قطبي البطارية مع عزل البطارية في مكان دافئ.

المكيف



المكيف من أبرز الأجزاء التي يجب فحصها وإجراء الصيانة لها خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف، حيث أنه خلال فترة الشتاء قد يتسرّب غاز الفريون، كما قد تتعطّل الترموستات، لذا يجب فحص المكيف خلال فترة الإجازة.