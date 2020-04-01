أمريكي يعلم كلبه قيادة السيارات.. والشرطة تطارده!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شرطة سياتل الأمريكية بمطاردة كبيرة في شوارع المدينة لسيارة لسيرها بطريقة جنونية، وعند توقيفها فوجئت الشرطة أن الجالس وراء المقود هو كلب بيتبول، وأن صاحبه يجلس بجواره يقوم بتعليمه القيادة!



بدأت هذه الحادثة الطريفة عندما تلقت الشرطة المحلية هيذر اكستمان بلاغ باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره من موقع الحادث.

كما تلقت فرق الطوارئ في المدينة بلاغ حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، وعلى الفور قامت الشرطة بمطاردة السيارة، وعند توقيفها اكتشفت أن كلبا من فصيلة بيتبول في مقعد السائق، وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود والدواسات.

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ووضعت الشرطة السائق ويدعى ألبرتو تيتو اليخندرو والذي يبلغ 51 عاما في الحجز على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأقر اليخندرو عند استجوابه أنه كان يعلم الكلب القيادة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة أن لها أكثر من 10 سنوات في الشرطة لم تشهد مثل هذه الواقعة.

الطريف في الأمر أن الكلب وهو أنثى لم يكن عدائيا تجاه عناصر الشرطة وقد وضع في مركز إيواء للكلاب.