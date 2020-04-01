علامات تكشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التحايل والغش في بيع السيارات المستعملة، وتعددت أساليب الغش ومنها التلاعب في أرقام عداد الكيلو مترات، كي يظن المشتري أن السيارة لا تزال في حالة جيدة مما يرفع سعر بيعها.



لذا نقدم لكم بعض النصائح الهامة التي تمكنكم من الكشف عن وجود تلاعب في عداد الكيلو مترات أم لا:

1- كتيب الصيانة

قم بالإطلاع على كتيب الصيانة الخاص بالسيارة التي تنوي شرائها، وراجع بيانات مسافات السير المقطوعة به، وقارنها بالقراءة الموجودة بعداد الكيلو مترات في السيارة.

2- متوسط السير السنوي

من المعتاد أن تقطع السيارة سنويا ما يقارب من 20 ألف كلم سير، فإذا كانت السيارة التي تريد شرائها عمرها 6 سنوات مثلاً، فإنه من المفترض أن تكون قد قطعت مسافة 120 ألف كيلو متر، فإذا وجدت أنها قطعت أقل من ذلك بكثير، فمن الجائز حدوث تلاعب بالعداد.

3- فحص الطبلون

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قم بفحص الطبلون جيداً، فإذا وجدته غير محكم الغلق، فإن هذا قد يكون دليل على فكه من أجل التلاعب في ضبط عداد الكيلومترات.

4- تهالك الدواسات

قم بفحص دواسات السرعة والفرامل جيداً، فإذا وجدتها شبه ممسوحة ومتهالكة، فهذا يدل على استهلاك السيارة بصورة كبيرة وأن قراءة العداد تم التلاعب به.

5- الكسوة الداخلية

يعد تهالك الكسوة الداخلية ووجود تمزقات بها من المؤشرات الكبيرة على استخدام السيارة بشكل كثيف، فإذا وجدت الكسوة متهالكة وعداد قراءة الكيلومترات قليل، فهذا يدل أيضاً على الغش.

6- جودة الإطارات

إذا كانت إطارات السيارة متهالكة، وعداد المسافات في السيارة يظهر 15 ألف كيلومتر أو أقل على سبيل المثال، فهذا يدل على وجود تلاعب، حيث أنه من المفترض ان لا يقل العمر الافتراضي للإطارات عن 50,000 كم.