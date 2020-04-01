جنرال موتورز تؤجل فيس ليفت سيلفرادو وسييرا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – صناعة السيارات تواجه أكبر تحدي لها لعقود مع تراجع المبيعات وإلغاء معارض السيارات وتوقف الإنتاج في مصانع كثيرة لأجل غير معلوم.

والآن سيؤثر الوباء على الموديلات القادمة كذلك، حيث نبهت جنرال موتورز مورديها على وقف التجهيز لعدد من الموديلات المحدثة، مثل سيلفرادو فيس ليفت وجمس سييرا، وهما من أهم موديلات الشركة في المبيعات، وقد كان من المفترض استلامهم لمقصورات أكثر فخامة.

ومن الموديلات الأخرى التي سيتم تأجيلها هي شيفروليه بولت الكهربائية المحدثة وشيفروليه كمارو وايكوينوكس وترافيرس وجمس تيرين، وهي موديلات كشفت جي ام عن صور وفيديوهات تشويقية لها بالفعل.

Advertisements

ولكن توجد موديلات أخرى لم تتأثر بعد بالوباء مع استمرارها على الجدول الأصلي، مثل جمس هامر وكاديلاك ليريك واسكاليد وشيفروليه تاهو وجمس يوكون.