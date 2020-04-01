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الخليج ٣٦٥ نت – أضاءت لامبورجيني مقراتها الرئيسية بألوان العلم الإيطالي تضامناً مع ضحايا فيروس كورونا في أكثر دولة متأثرة بالوباء في العالم، مع وصول الوفيات حتى الآن إلى 12,400 ضمن 106,000 حالة في إيطاليا.
لامبورجيني أيضاً أعلنت عن تحويل بعض الأقسام في مصنعها لإنتاج الكمامات والأقنعة الجراحية الضرورية للوقاية من الفيروس، خاصة للعاملين في المجال الطبي باتصال دائم بالمرضى.
لامبورجيني ستبدأ بتوصيل الكمامات لمستشفى Sant’Orsola-Malpighi في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا.
يُذكر أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 862,000 حتى الآن في 180 دولة حول العالم، مع ارتفاع الوفيات إلى 42,400.
كانت هذه تفاصيل خبر لامبورجيني تضيء مقراتها بالعلم الإيطالي وتبدأ بصنع الكمامات لمكافحة وباء الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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