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لامبورجيني تضيء مقراتها بالعلم الإيطالي وتبدأ بصنع الكمامات لمكافحة وباء الكورونا

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أضاءت لامبورجيني مقراتها الرئيسية بألوان العلم الإيطالي تضامناً مع ضحايا فيروس في أكثر دولة متأثرة بالوباء في العالم، مع وصول الوفيات حتى الآن إلى 12,400 ضمن 106,000 حالة في إيطاليا.

لامبورجيني أيضاً أعلنت عن تحويل بعض الأقسام في مصنعها لإنتاج الكمامات والأقنعة الجراحية الضرورية للوقاية من الفيروس، خاصة للعاملين في المجال الطبي باتصال دائم بالمرضى.

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لامبورجيني ستبدأ بتوصيل الكمامات لمستشفى Sant’Orsola-Malpighi  في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا.

يُذكر أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 862,000 حتى الآن في 180 دولة حول العالم، مع ارتفاع الوفيات إلى 42,400.

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